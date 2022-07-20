Липень, 20 в 19:40

Перша леді України Олена Зеленська закликала Конгрес США надати українським Збройним силам більше зброї та систем протиповітряної оборони, щоб запобігти загибелі дітей, які помирають внаслідок ракетних авіаударів з боку РФ.

Виступ дружини Володимира Зеленського перед обома палатами Конгресу США транслював Офіс президента України.

Перша леді розповіла декілька історій українців, які зазнали тих чи інших втрат через російське вторгнення. Вона окремо згадала про удари по Вінниці, внаслідок яких російська авіація “вбила дітей у візочках”.

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– Ми хочемо, щоб кожен батько та кожна мати могли сказати своїм дітям, щоб вони лягали спати спокійно. Більше ударів із повітря не буде, – сказала вона.

Крім того, перша леді України розповіла про історію літніх людей, яким вдалось пережити Другу світову війну та нацистські концтабори, але які не змогли вижити після ударів Росії по Україні.

– Я звертаюся до вас від імені всіх загиблих. Від імені тих, хто втратив руки та ноги. Від імені людей, які ще живі та цілі. Від тих, хто воює, і хто чекає на свої рідних з передової. Я прошу річ, яку я б хотіла ніколи не просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю. А щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу у вас протиповітряну оборону. Щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, дитячі кімнати і цілі сім’ї, – сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо, візит Олени Зеленської до Сполучених Штатів розпочався з відвідування Білого дому 19 липня, де вона зустрілася з президентом США Джо Байденом та його дружиною Джілл Байден. Крім того, перша леді України зустрілася з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном.