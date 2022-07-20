Июль, 20 в 14:36

В Лазурном Херсонской области уничтожена сверхсовременная российская радиолокационная станция 48Я6-К1 Подлет.

Информацию об очередных потерях РФ сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

– Самое интересное, что уничтожили радиолокационную станцию ​​в Херсонской области в 100 км от позиций, где сейчас сосредоточены ВСУ, – уточнили в пресс-службе ведомства.

48Я6-К1 Подлет – это твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой для кругового осмотра и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

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Эта радиолокационная станция предназначена для формирования целей для ЗРК С-300, С-400 и т. д.

По словам спикера Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, радиолокационные станции 48Я6-К1 Подлет начали поставлять в армию РФ в 2015 году.

– Так что сегодня это как наиболее “современные”, так и наименее распространенные радиолокационные станции РФ, – отмечает Сергей Братчук.

Напомним, что за сутки Вооруженные силы Украины атаковали склады и скопления техники РФ сразу в восьми районах на Юге.

Кроме того, 19 июля украинское зенитное ракетное подразделение сбило российский истребитель Су-35 в Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сухопутные войска ВСУ, Сергей Братчук

Фото: Сухопутные войска ВСУ