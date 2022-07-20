За 100 км від позицій ЗСУ: РФ втратила надсучасну станцію радіолокації в Лазурному

Липень, 20 в 14:36

У Лазурному Херсонської області знищено надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 Підліт.

Інформацію про чергові втрати РФ повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

– Найцікавіше те, що знищили станцію радіолокації в Херсонській області за 100 км від позицій, де зараз зосереджені ЗСУ, – уточнили в пресслужбі відомства.

48Я6-К1 Підліт – це твердотільна трикоординатна станція радіолокації з фазованою антенною решіткою для кругового огляду та виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах у складній ситуації з перешкодами.

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Ця станція радіолокації призначена для формування цілей для ЗРК С-300, С-400 тощо.

За словами речника Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, станції радіолокації 48Я6-К1 Підліт почали постачати до армії РФ у 2015 році.

– Тож сьогодні це як найбільш “сучасні”, так і найменш поширені станції радіолокації РФ, – зазначає Сергій Братчук.

Нагадаємо, що протягом доби Збройні сили України атакували склади та скупчення техніки РФ одразу в восьми районах на Півдні.

Крім того, 19 липня український зенітний ракетний підрозділ збив російський винищувач Су-35 у Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сухопутні війська ЗСУ, Сергій Братчук

Фото: Сухопутні війська ЗСУ