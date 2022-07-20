Зеленський розкритикував президента Бразилії за нейтральну позицію у війні РФ

Липень, 20 в 15:19

У середу, 20 липня, президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю бразильському телеканалу Globo, що не оцінив позицію нейтральності лідера Бразилії Жаїра Болсунару у війні РФ проти України, оскільки нам потрібна підтримка.

– У мене була вчора розмова з президентом Бразилії… Він мені сказав, що він підтримує Україну, її суверенітет та територіальну цілісність. Я дуже хочу вірити, що так воно й буде. Він сказав мені, що Бразилія сприймає з болем усе, що відбувається в Україні, але має позицію нейтральності, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що не може підтримати таку позицію бразильського лідера. Як приклад він навів нейтральність низки європейських країн за часів Другої світової, що спричинило захоплення Гітлером усієї Європи.

– Я не вважаю, що в умовах війни у ​​світі можна бути нейтральним. Друга світова війна: нейтральність дала можливість фашизму з’їсти половину Європи, а згодом захопити всю Європу. Не можна бути десь посередині і казати, що я готовий бути посередником. У чому? У війні? Між ким та ким? – поцікавився президент.

Зеленський додав, що відбувається війна Росії проти народу України на нашій території. Він нагадав, що вісім років тому росіяни вже захопили частину нашої території і було багато людей, які хотіли бути посередниками чи нейтральними.

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– Це й дозволило Росії розпочати другу хвилю захоплення української території. Ось що таке нейтральність, – вважає глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що у розмові сказав Болсунару, що розраховує на підтримку бразильського президента та його країни.