Второй раз с начала суток: в Николаеве снова раздался взрыв
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Николаеве утром 21 июля снова раздался взрыв.
Местные жители увидели поднимающийся в небо дым.
Воздушная тревога сейчас ни в городе, ни в области не объявлена.
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В сети предположили, что взрывы могли быть результатом работы артиллерии.
Официальных комментариев от областной военной администрации пока не поступало.
Напомним, что раздавались мощные взрывы в Николаеве и после 03.00.
Факт массированного обстрела тогда подтвердил городской глава Николаева Александр Сенкевич.
Полномасштабная война в Украине длится уже 148-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.