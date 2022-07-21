Июль, 21 в 8:35

В Николаеве утром 21 июля снова раздался взрыв.

Местные жители увидели поднимающийся в небо дым.

Воздушная тревога сейчас ни в городе, ни в области не объявлена.

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В сети предположили, что взрывы могли быть результатом работы артиллерии.

Официальных комментариев от областной военной администрации пока не поступало.

Напомним, что раздавались мощные взрывы в Николаеве и после 03.00.

Факт массированного обстрела тогда подтвердил городской глава Николаева Александр Сенкевич.

Полномасштабная война в Украине длится уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.