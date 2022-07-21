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Факты / Украина

Второй раз с начала суток: в Николаеве снова раздался взрыв

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Второй раз с начала суток: в Николаеве снова раздался взрыв
Фото: Depositphotos

В Николаеве утром 21 июля снова раздался взрыв.

Местные жители увидели поднимающийся в небо дым.

Воздушная тревога сейчас ни в городе, ни в области не объявлена.

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В сети предположили, что взрывы могли быть результатом работы артиллерии.

Официальных комментариев от областной военной администрации пока не поступало.

Карта повітряних тривог станом на 08.40 21 липня 2022

Напомним, что раздавались мощные взрывы в Николаеве и после 03.00.

Факт массированного обстрела тогда подтвердил городской глава Николаева Александр Сенкевич.

Полномасштабная война в Украине длится уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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