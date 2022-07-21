Удруге з початку доби: у Миколаєві знову пролунав вибух
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Фото: Depositphotos
У Миколаєві вранці 21 липня знову пролунав вибух.
Місцеві жителі побачили дим, що здіймався в небо.
Повітряна тривога зараз ні в місті, ні в області не оголошена.
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У мережі припускають, що вибухи могли бути результатом роботи артилерії.
Офіційних коментарів від обласної військової адміністрації поки не надходило.
Нагадаємо, що лунали потужні вибухи в Миколаєві й після 03.00.
Факт масованого обстрілу тоді підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.