Удруге з початку доби: у Миколаєві знову пролунав вибух

Липень, 21 в 8:35

У Миколаєві вранці 21 липня знову пролунав вибух.

Місцеві жителі побачили дим, що здіймався в небо.

Повітряна тривога зараз ні в місті, ні в області не оголошена.

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У мережі припускають, що вибухи могли бути результатом роботи артилерії.

Офіційних коментарів від обласної військової адміністрації поки не надходило.

Нагадаємо, що лунали потужні вибухи в Миколаєві й після 03.00.

Факт масованого обстрілу тоді підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.