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Факти / Україна

Удруге з початку доби: у Миколаєві знову пролунав вибух

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Удруге з початку доби: у Миколаєві знову пролунав вибух
Фото: Depositphotos

У Миколаєві вранці 21 липня знову пролунав вибух.

Місцеві жителі побачили дим, що здіймався в небо.

Повітряна тривога зараз ні в місті, ні в області не оголошена.

Зараз дивляться

У мережі припускають, що вибухи могли бути результатом роботи артилерії.

Офіційних коментарів від обласної військової адміністрації поки не надходило.

Карта повітряних тривог станом на 08.40 21 липня 2022

Нагадаємо, що лунали потужні вибухи в Миколаєві й після 03.00.

Факт масованого обстрілу тоді підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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