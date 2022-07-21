Оккупационные власти не могут оперативно восстановить Антоновский мост — Соболевский

Июль, 21 в 20:55

После обстрелов ВСУ Антоновского моста, оккупационные власти не имеют возможности его оперативно восстановить. Местные компании, которые могли бы это сделать, отказались. Так что так называемая “власть” сейчас ищет специалистов в Крыму.

Об этом в эфире Единых новостей сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

— Повреждения действительно настолько значительны, что они уже обратились в Москву с тем, чтобы поднимать архивные планы этого моста и разрабатывать документацию для проведения ремонта, — говорит Юрий Соболевский.

Он отметил, что этот мост, как для наших бойцов, так и для российских военных, является приоритетной целью, поэтому он был защищен максимально их силами противоракетной обороны, но не сработало. Сейчас использование его полностью невозможно, он пригоден только для движения легкового транспорта.

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Также используют каховский путь, но он очень сложен по сравнению с Антоновским мостом, приходится делать большой объезд. Он не дает возможности оперативно снабжать военную группировку РФ, подвозить тяжелые боеприпасы.

– Проблемы наших людей можно решить только деоккупацией – нужно делать все, что для этого необходимо, вопреки тому, что от некоторых действий может ухудшаться состояние обеспечения наших людей, – добавил Соболевский.

Напомним, что 19 июля в районе стратегического Антоновского моста в Херсоне раздался взрыв.

Фото: скрин с видео