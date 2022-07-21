Окупаційна влада не може оперативно поновити Антонівський міст – Соболевський

Липень, 21 в 20:55

Після обстрілів ЗСУ Антонівського мосту, окупаційна влада не має можливості його оперативно поновити. Місцеві компанії, які могли б це зробити, відмовилися. Тож так звана “влада” наразі шукає фахівців у Криму.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

– Пошкодження насправді настільки значні, що вони вже звернулися до Москви з тим, щоб підіймати архівні плани цього моста і розробляти документацію для проведення ремонту, – говорить Юрій Соболевський.

Він зауважив, що цей міст як для наших бійців, так і для російських військових є пріоритетною ціллю, тому він був захищений максимально їхніми силами протиракетної оборони, але не спрацювало. Зараз використання його повністю неможливе, можливий тільки рух легкового транспорту.

Зараз дивляться

Також використовують каховський шлях, але він дуже складний, якщо порівняти з Антонівським мостом, доводиться робити великий об’їзд. Він не дає можливості оперативно забезпечувати своє військове угруповання, підвозити важкі боєприпаси.

– Проблеми наших людей можна вирішити тільки деокупацією – потрібно робити все, що для цього необхідно, всупереч тому, що від деяких дій може погіршуватися стан забезпечення наших людей, – додав Соболевський.

Нагадаємо, що 19 липня в районі стратегічного Антонівського мосту в Херсоні пролунав вибух.

Фото: скрін з відео