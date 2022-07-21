Июль, 21 в 16:31

Прямой угрозы нового военного вторжения в Украину с территории Беларуси пока нет. Однако не исключено, что уровень угрозы может резко возрасти после перебрасывания туда дополнительных войск РФ.

Об этом рассказал сегодня на брифинге представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он напомнил, что граница Украины с Беларусью составляет более тысячи километров. 24 февраля с территории этой страны в Украину вторглись российские войска. Однако после мощного сопротивления украинской армии, в марте-апреле, эта группировка войск РФ была выведена на восток Украины.

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В Беларуси остались только “определенные компоненты”: воздушный компонент, противовоздушная оборона, ракетные комплексы (дивизион Искандеров).

Скибицкий подчеркнул, что сегодня украинская разведка не отмечает создания новых наступательных группировок в Беларуси. В то же время в ГУР не исключают роста уровня угрозы, а потому отслеживают ситуацию.

– На сегодняшний день мы не видим активного создания наступательных группировок, прежде всего российских, на территории Беларуси. В то же время проводятся мероприятия по постоянному поддержанию в боевой готовности вооруженных сил Беларуси… Мы понимаем уровень угрозы, который может быть с территории Беларуси. Он может резко увеличиться именно за счет перебрасывания в Беларусь российских войск. Потому ситуация сложная, но контролируемая. И на сегодняшний день прямой угрозы нет, — уверил Скибицкий.

Он уточнил, что на ротационной основе у границы Украины находятся шесть белорусских батальонов и один отряд спецназначения. Они обустраивают местность и проводят мероприятия боевой подготовки.

В то же время в разведке заметили активную подготовку специальных подразделений в Беларуси с участием подразделений РФ. Как объяснил Скибицкий, это может быть подготовка диверсионных подразделений для перебрасывания в Украину.

– Видим очень активную подготовку спецподразделений как Беларуси, так и с участием отдельных инструкторов или подразделений вооруженных сил РФ. Угроза в этом случае может быть только одна: с территории Беларуси могут действовать диверсионно-разведывательные группы в наших северных областях. Это и разведка, и возможные диверсии, и другие специфические вопросы, выполняемые именно подразделениями спецназначения, — заявил представитель ГУР.

В начале июля генерал-лейтенант Сергей Наев посетил позиции военнослужащих ВСУ и пограничников на севере. Отмечалось, что украинские военные улучшают инженерное оборудование оборонных позиций и минируют опасные направления.

Источник: Media Center Ukraine