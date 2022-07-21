Липень, 21 в 16:31

Прямої загрози нового військового вторгнення в Україну з території Білорусі наразі немає. Проте не виключено, що рівень загрози може різко зрости після перекидання туди додаткових військ РФ.

Про це розповів сьогодні на брифінгу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він нагадав, що кордон України з Білоруссю становить понад тисячу кілометрів. 24 лютого з території цієї країни в Україну вторглися російські війська. Проте після потужного опору української армії, в березні-квітні, це угруповання військ РФ було виведене на схід України.

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У Білорусі залишилися лише “певні компоненти”: повітряний компонент, протиповітряна оборона, ракетні комплекси (дивізіон Іскандерів).

Скібіцький наголосив, що сьогодні українська розвідка не помічає створення нових наступальних угруповань у Білорусі. Водночас у ГУР не виключають зростання рівня загрози, а тому відслідковують ситуацію.

– На сьогодні ми не бачимо активного створення наступальних угруповань, насамперед російських, на території Білорусі. Водночас проводяться заходи щодо постійного підтримання в бойовій готовності збройних сил Білорусі… Ми розуміємо рівень загрози, який може бути з території Білорусі. Він може різко збільшитися саме за рахунок перекидання в Білорусь російських військ. Тому ситуація складна, але контрольована. І на сьогодні прямої загрози немає, – запевнив Скібіцький.

Він уточнив, що на ротаційній основі поблизу кордону України перебувають шість білоруських батальйонів і один загін спецпризначення. Вони облаштовують місцевість та проводять заходи бойової підготовки.

Водночас у розвідці помітили активну підготовку спеціальних підрозділів у Білорусі за участю підрозділів РФ. Як пояснив Скібіцький, це може бути підготовка диверсійних підрозділів для перекидання до України.

– Бачимо дуже активну підготовку спецпідрозділів як Білорусі, так і за участі окремих інструкторів чи підрозділів збройних сил РФ. Загроза в цьому випадку може бути лише одна: з території Білорусі можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи в наших північних областях. Це і розвідка, і можливі диверсії, інші специфічні питання, які виконують саме підрозділи спецпризначення, – заявив представник ГУР.

На початку липня генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції військовослужбовців ЗСУ та прикордонників на півночі. Зазначалося, що українські військові покращують інженерне обладнання оборонних позицій та мінують небезпечні напрямки.

Джерело: Media Center Ukraine