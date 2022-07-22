В Сенат США внесли проект резолюции о признании действий РФ в Украине геноцидом

Июль, 21 в 22:01

В Конгрессе США был зарегистрирован проект резолюции, в котором действия России в Украине признаются геноцидом украинского народа.

Как следует из сообщения на сайте комитета Сената по иностранным делам, проект предложили американские сенаторы Джим Риш и Бен Кардин.

В проекте говорится, в частности, об умышленном убийстве российскими войсками мирного населения, актах депортации.

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В предложенной резолюции осуждаются действия России как акты геноцида против украинского народа. Кроме того, в проекте присутствует призыв в Соединенные Штаты в союзничестве со странами-членами НАТО и Евросоюза поддержать украинское правительство, чтобы не дать в будущем России совершать новые акты геноцида.

– Нет сомнения, что то, что Россия делает в Украине, является геноцидом, – заявил сенатор Риш.

По его словам, если бы кто-то смог пройти по улицам Киева, Ирпеня и Гостомеля, как сам Джим Риш в прошлом месяце, и послушать рассказы о том, что сделали российские войска, это можно было бы назвать геноцидом.

— Международное сообщество документирует многочисленные действия России, являющиеся военными преступлениями, по всей территории Украины. Пора Соединенным Штатам и миру признать это как таковое” — подчеркнул он.

В то же время, сенатор Бен Кардин добавил, что в течение пяти месяцев мир видел “жестокую, неоправданную и совершенно бессмысленную войну”, которую “российский диктатор” Владимир Путин начал против Украины.

– Россия пытается уничтожить не только население и здания в Украине, но и украинский язык, историю и культуру. Это геноцид. Мир должен признать этот факт, а должны понести ответственность, — сказал Бен Кардин.

В документе также говорится о поддержке проведения трибунала и международных уголовных расследований для привлечения политического и военного руководства РФ к ответственности за развязывание агрессивной войны, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

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Источник: United States Senate Committee on Foreign relations