У Сенат США внесли проєкт резолюції про визнання дій РФ в Україні геноцидом

Липень, 21 в 22:01

У Конгресі США був зареєстрований проєкт резолюції, в якому дії Росії в Україні визнаються як геноцид українського народу.

Як випливає з повідомлення на сайті комітету Сенату з закордонних справ, проєкт запропонували американські сенатори Джим Ріш і Бен Кардін.

У проєкті йдеться, зокрема, про навмисне убивство російськими військами мирного населення, акти депортації.

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У пропонованій резолюції засуджуються дії Росію як акти геноциду проти українського народу. Крім того, у проєкті присутній заклик до Сполучених Штатів у союзництві з країнами-членами НАТО та Євросоюзу підтримати український уряд, щоб не дати у майбутньому Росії чинити нові акти геноциду.

– Немає сумніву, що те, що Росія робить в Україні, є геноцидом, — заявив сенатор Ріш.

За його словами, якби хтось зміг пройти вулицями Києва, Ірпеня та Гостомеля, як сам Джим Ріш минулого місяця, і послухати розповіді про те, що зробили російські війська, то це можна було б назвати геноцидом.

– Міжнародна спільнота документує численні дії Росії, які є воєнними злочинами, по всій території Україні. Настав час Сполученим Штатам і світу визнати це як таке” – наголосив він.

Водночас сенатор Бен Кардін додав, що протягом п’яти місяців світ бачив “жорстоку, невиправдану та абсолютно безглузду війну”, яку “російський диктатор” Володимир Путін почав проти України.

– Росія намагається знищити не тільки населення і будівлі в Україні, а й українську мову, історію та культуру. Це геноцид. Світ має визнати цей факт, а винні мають понести відповідальність, – сказав Бен Кардін.

У документі також йдеться про підтримку проведення трибуналу та міжнародних кримінальних розслідувань для притягнення політичного та військового керівництва РФ до відповідальності за розв’язування агресивної війни, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

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Джерело: United States Senate Committee on Foreign relations