Зеленский призвал создать спецтрибунал для привлечения к ответственности России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество создать специальный трибунал, который привлечет Россию за ее жестокую агрессию. А еще рассказал, что в Украине зарегистрировано более 34 000 военных преступлений РФ.
Об этом президент заявил, выступая по видеосвязи на международной конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге.
По его словам, от вражеских обстрелов ежедневно гибнут люди, и дети, в том числе. Еще больше людей искалечены. Оккупанты не прекращают артиллерией буквально сжигать города на Донбассе.
— Из-за российской агрессии десятки тысяч украинцев убиты, замучены, искалечены и миллионы депортированы в Россию или лишены дома из-за боевых действий. До сих пор устанавливается, сколько украинских детей российские силы выкрали и вывезли из Украины. Предварительная цифра страшна – более 200 тысяч детей, — сказал президент.
Он отметил, что с начала широкомасштабной войны украинские правоохранительные органы зарегистрированы 34 039 преступлений, связанных с российской агрессией.
— А представьте, сколько преступлений они совершили с 2014 года, — сказал глава государства, подчеркнув, что за все преступления должно быть обязательное наказание всех, кто имеет хоть какое-то отношение к российской агрессии.
Зеленский призвал Международный уголовный суд в Гааге привлечь к ответственности причастных к этим военным преступлениям.
Президент также считает, что люди, чьи решения привели к войне в Украине, не должны прятаться за политическим иммунитетом.
Он отметил, что существующие судебные учреждения по некоторым правовым причинам не могут привлечь к ответственности всех виновных.
— Поэтому и нужен специальный трибунал. Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание всех, кто начал эту историю катастроф и трагедий, ствишими наибольшей войной в Европе со времен Второй мировой войны, — отметил Зеленский.