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Факты / Украина / Политика

Зеленский призвал создать спецтрибунал для привлечения к ответственности России

Марта Бондаренко, редактор ленты
Зеленский призвал создать спецтрибунал для привлечения к ответственности России
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество создать специальный трибунал, который привлечет Россию за ее жестокую агрессию. А еще рассказал, что в Украине зарегистрировано более 34 000 военных преступлений РФ.

Об этом президент заявил, выступая по видеосвязи на международной конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге.

По его словам, от вражеских обстрелов ежедневно гибнут люди, и дети, в том числе. Еще больше людей искалечены. Оккупанты не прекращают артиллерией буквально сжигать города на Донбассе.

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— Из-за российской агрессии десятки тысяч украинцев убиты, замучены, искалечены и миллионы депортированы в Россию или лишены дома из-за боевых действий. До сих пор устанавливается, сколько украинских детей российские силы выкрали и вывезли из Украины. Предварительная цифра страшна – более 200 тысяч детей, — сказал президент.

Он отметил, что с начала широкомасштабной войны украинские правоохранительные органы зарегистрированы 34 039 преступлений, связанных с российской агрессией.

— А представьте, сколько преступлений они совершили с 2014 года, — сказал глава государства, подчеркнув, что за все преступления должно быть обязательное наказание всех, кто имеет хоть какое-то отношение к российской агрессии.

Зеленский призвал Международный уголовный суд в Гааге привлечь к ответственности причастных к этим военным преступлениям.

Президент также считает, что люди, чьи решения привели к войне в Украине, не должны прятаться за политическим иммунитетом.

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Он отметил, что существующие судебные учреждения по некоторым правовым причинам не могут привлечь к ответственности всех виновных.

— Поэтому и нужен специальный трибунал. Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание всех, кто начал эту историю катастроф и трагедий, ствишими наибольшей войной в Европе со времен Второй мировой войны, — отметил Зеленский.

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