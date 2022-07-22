Войскам РФ стоит добровольно покинуть Херсон — Подоляк
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российским войскам время добровольно покинуть Херсон.
— Актуальный сейчас жест доброй воли – Антоновский мост. Жест российским войскам, что пора добровольно покинуть Херсон. Иначе постоянная “бавовна”, ночные страхи, панические атаки и, как следствие, “HIMARS-энурез”. Круг возможностей становится уже, как и кучность стрельбы артиллерии Украины, — написал Подоляк на своей странице в Twitter.
Ранее спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров заявил, что на Херсонщине подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться от контрнаступления украинских защитников за мирным населением.
Источник: Михаил Подоляк
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Фото: Сухопутные войска ВСУ