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Факты / Украина

Войскам РФ стоит добровольно покинуть Херсон — Подоляк

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Войскам РФ стоит добровольно покинуть Херсон — Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российским войскам время добровольно покинуть Херсон.

— Актуальный сейчас жест доброй воли – Антоновский мост. Жест российским войскам, что пора добровольно покинуть Херсон. Иначе постоянная “бавовна”, ночные страхи, панические атаки и, как следствие, “HIMARS-энурез”. Круг возможностей становится уже, как и кучность стрельбы артиллерии Украины, — написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Ранее спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров заявил, что на Херсонщине подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться от контрнаступления украинских защитников за мирным населением.

Источник: Михаил Подоляк

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Фото: Сухопутные войска ВСУ

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