Войскам РФ стоит добровольно покинуть Херсон — Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российским войскам время добровольно покинуть Херсон.

— Актуальный сейчас жест доброй воли – Антоновский мост. Жест российским войскам, что пора добровольно покинуть Херсон. Иначе постоянная “бавовна”, ночные страхи, панические атаки и, как следствие, “HIMARS-энурез”. Круг возможностей становится уже, как и кучность стрельбы артиллерии Украины, — написал Подоляк на своей странице в Twitter.