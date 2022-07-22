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Факти / Україна

Військам РФ варто добровільно залишити Херсон – Подоляк

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Військам РФ варто добровільно залишити Херсон – Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що російським військам час добровільно залишити Херсон.

– Актуальний зараз жест доброї волі – Антонівський міст. Жест російським військам, що час добровільно покинути Херсон. Інакше постійна бавовна, нічні страхи, панічні атаки і, як наслідок, “HIMARS-енурез”. Коло можливостей стає вужчим, як і кучність стрільби артилерії України, – написав Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Раніше спікер Оперативного командування Південь Владислав Назаров заявив, що на Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись сховатись від контрнаступу українських захисників за мирним населенням.

Джерело: Михайло Подоляк

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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