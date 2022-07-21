Июль, 21 в 18:44

Украинская авиация атаковала российских захватчиков возле поселков Большая Александровка и Ольгино Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования Юг.

— На рассвете наша авиация истребителем и парой вертолетов нанесла два удара по скоплению вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиного, — отметили в ОК Юг.

Они добавили, что потери врага доразведываются.

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В Генштабе ВСУ ранее сообщали, что утром 21 июля дважды пара российских Ми-8 нанесла авиаудары по Потемкиному и возле Ольгиного.

Также ОК Юг добавило, что в течение ночи враг обстреливал Николаевщину реактивными системами залпового огня Смерч. А в полночь в очередной раз атаковал десятью реактивными снарядами Града Никопольский район.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ОК Юг