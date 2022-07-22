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Факты / Украина

Соглашение об экспорте зерна Черным морем — обнародован текст документа

Валентина Чорна, редактор ленты
Соглашение об экспорте зерна Черным морем — обнародован текст документа

Обнародован полный текст соглашения, подписанного между Украиной, ООН и Турцией, о создании механизма экспорта зерна из черноморских портов Украины.

Документ называется: Инициатива относительно безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из украинских портов.

В договоре отмечается, что стороны не будут осуществлять никаких нападений на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения, участвующие в этой инициативе.

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— Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе чем на расстояние, согласованное СКЦ, без разрешения СКЦ и исключительно после консультации со всеми сторонами, — отмечается в документе.

Соглашение об экспорте зерна Черным морем — обнародован текст документа / 3 фотографии

Инициатива будет действовать в течение 120 дней со дня подписания всеми сторонами и может быть автоматически продлена на тот же период, если только одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие инициативы или изменить ее.

– Вся деятельность в территориальных водах будет осуществляться под властью и ответственностью Украины. В случае необходимости разминирования минный тральщик другой страны, по согласованию сторон, будет очищать подходы к украинским портам, если это необходимо, — говорится в тексте документа.

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