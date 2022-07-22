Соглашение об экспорте зерна Черным морем — обнародован текст документа
Обнародован полный текст соглашения, подписанного между Украиной, ООН и Турцией, о создании механизма экспорта зерна из черноморских портов Украины.
Документ называется: Инициатива относительно безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из украинских портов.
В договоре отмечается, что стороны не будут осуществлять никаких нападений на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения, участвующие в этой инициативе.
— Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе чем на расстояние, согласованное СКЦ, без разрешения СКЦ и исключительно после консультации со всеми сторонами, — отмечается в документе.
Инициатива будет действовать в течение 120 дней со дня подписания всеми сторонами и может быть автоматически продлена на тот же период, если только одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие инициативы или изменить ее.
– Вся деятельность в территориальных водах будет осуществляться под властью и ответственностью Украины. В случае необходимости разминирования минный тральщик другой страны, по согласованию сторон, будет очищать подходы к украинским портам, если это необходимо, — говорится в тексте документа.