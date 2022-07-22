Липень, 22 в 19:55

Оприлюднено повний текст угоди, яка була підписана між Україною, ООН та Туреччиною, про створення механізму експорту зерна з чорноморських портів України.

Документ має назву: Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

У договорі зазначається, що сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торгові судна та інші цивільні судна і портові споруди, які беруть участь у цій ініціативі.

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– Жодні військові кораблі, літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче ніж на відстань, узгоджену СКЦ, без дозволу СКЦ і лише після консультації з усіма сторонами, – наголошується у документі.

Угода про експорт зерна Чорним морем – оприлюднено текст документа / 3 фотографии

Ініціатива діятиме протягом 120 днів з дати підписання всіма сторонами і може бути автоматично продовжена на той самий період, якщо лише одна зі сторін не повідомить іншу про намір припинити дію ініціативи або змінити її.