Июль, 22 в 20:17

Украинские защитники ювелирным ударом уничтожили небольшую базу россиян у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Используя дрон-камикадзе, был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в том числе в авто с зенитными установками и БМ-21 Град, — отметили в разведке.

В результате удара уничтожены три оккупанта, еще 12 травмированы. Палаточный городок сгорел, противник долго не мог потушить пожар.

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Ранее Энергоатом сообщал, что российские агрессоры снова нарушили ядерную и радиационную безопасность на ЗАЭС. Так, в машзалы россияне хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом и т. д.

На 22 июля потери России в войне против Украины достигли ориентировочно уже 39 тыс. убитыми. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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