Липень, 22 в 20:17

Українські захисники ювелірним ударом знищили невелику базу росіян біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку і техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками і БМ-21 Град, – зазначили у розвідці.

В результаті удару знищено трьох окупантів, ще 12 травмовано. Наметове містечко згоріло, противник довго не міг загасити пожежу.

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Раніше Енергоатом повідомляв, що російські агресори знову порушили ядерну та радіаційну безпеку на ЗАЕС. Так, у машзали росіяни хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо.

Станом на 22 липня втрати Росії у війні проти України сягнули орієнтовно вже 39 тис. вбитими. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Головне управління розвідки МО

Фото: Головне управління розвідки МО