Боятся ВСУ: оккупанты завозят на Херсонщину боеприпасы как “гумпомощь”

Июль, 23 в 14:16

После ряда ударов Вооруженных сил Украины по складам боеприпасов оккупантов, расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской области, российские военные маркируют военные грузы как “гуманитарную помощь”.

Об этом сообщает Главное управление разведки. В частности, в Херсонскую область въехали более 20 так называемых гражданских грузовиков КамАЗ.

Все они выкрашены в белый цвет с нанесенными на двери кабины флагами РФ и символикой политической партии Единая Россия. Но реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. По информации разведки, новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских зданиях – учреждениях культуры и образования.

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Кроме того, оккупанты вводят дополнительные ограничения для дислоцированных в Херсоне подразделений. Так, из строевого плаца Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел (школа полиции) убрали легковую и грузовую технику, которая несколько месяцев находилась там.

Личный состав находится на первом этаже и в подвальном помещении, передвигается по территории в вечернее и ночное время.

Из-за того, что оккупанты боятся обстрелов со стороны ВСУ, периметр усиленно охраняется: выставлены позиции снайперов, которые постоянно наблюдают за частными и многоэтажными домами.

Если в окнах видят местных жителей, в квартиру срочно отправляется группа военных для проверки жителей на предмет сотрудничества с украинской спецслужбой.

В целом, по информации ГУР, из-за массированных огневых ударов со стороны ВСУ, оккупантам 1, 2 армейских корпусов ВС РФ запрещено перемещаться на военной технике в ​​светлое время суток при перевозке личного состава и военных грузов.

Поэтому российские захватчики переоборудовают транспорт для передвижения в темное время суток, а также маскируют его.