Липень, 23 в 14:16

Після низки ударів Збройних сил України по складах боєприпасів окупантів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, російські військові маркують воєнні вантажі як “гуманітарну допомогу”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки. Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 так званих цивільних вантажівок КамАз.

Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії Єдина Росія. Але реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. За інформацією розвідки, нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях – закладах культури та освіти.

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Крім того, окупанти запроваджують додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів. Так, зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців була розташована там.

Особовий склад розміщується на першому поверсі та в підвальному приміщенні, пересувається територією у вечірній та нічний час.

Через те, що окупанти бояться обстрілів з боку ЗСУ, периметр посилено охороняється: виставлено позиції снайперів, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками.

Якщо у вікнах бачать місцевих жителів, у квартиру терміново відправляють групу військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою.

Загалом, за інформацією ГУР, через масовані вогневі удари з боку ЗСУ, окупантам 1, 2 армійських корпусів ЗС РФ заборонено переміщатися військовою технікою у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів.

Через це російські загарбники переобладнують транспорт для пересування у темний час доби, а також маскують його.