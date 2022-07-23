Ждет судьба крейсера Москва: Украина ответит на попытки кораблей РФ прорвать зерновой коридор
Соглашение, которое было подписано между Украиной, ООН и Турцией, о создании механизма экспорта зерна из украинских черноморских портов необходимо для экономики Украины.
Но если российские вражеские корабли попытаются его нарушить и войти в территориальные воды Украины по зерновому пути, их будет ждать жесткий ответ.
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
– В наши территориальные воды по маршруту вражеские корабли заходить не будут. Так же речь идет о безопасности нашего воздушного пространства. Следует понимать, что движение кораблей происходит под контролем военного руководства. Так мы, в том числе, и защищаем свою территорию на море. Поэтому, если будут какие-то провокации со стороны РФ, то с нашей стороны будет ответ. Наши Нептуны и Гарпуны следят, как всегда, – заверила она.
На уточнение ведущего о том, будет ждать ли российские корабли, которые захотят зайти в территориальные воды Украины, судьба крейсера Москва, Маляр ответила утвердительно.
22 июля Украина, ООН и Турция подписали соглашение о создании механизма экспорта зерна из черноморских портов Украины.
Документ предусматривает, что стороны не будут совершать никаких нападений на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения, которые участвуют в этой инициативе.