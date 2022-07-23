Чекає доля крейсера Москва: Україна відповість на спроби кораблів РФ прорвати зерновий коридор

Липень, 23 в 10:07

Угода, яка була підписана між Україною, ООН та Туреччиною, про створення механізму експорту зерна з українських чорноморських портів є необхідною для економіки України.

Але якщо російські ворожі кораблі спробують її порушити і увійти в територіальні води України зерновим шляхом, на них чекатиме жорстка відповідь.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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– У наші територіальні води по маршруту ворожі кораблі заходити не будуть. Так само йдеться про безпеку нашого повітряного простору. Потрібно розуміти, що рух кораблів відбувається під контролем військового керівництва. Так ми, зокрема, і захищаємо свою територію на морі. Тому, якщо будуть якісь провокації з боку РФ, то з нашого боку буде відповідь. Наші Нептуни та Гарпуни пильнують, як завжди, – запевнила вона.

На уточнення ведучого про те, чи чекатиме російські кораблі, які захочуть зайти у територіальні води України, доля крейсера Москва, Маляр відповіла ствердно.

22 липня Україна, ООН та Туреччина підписали угоду про створення механізму експорту зерна з чорноморських портів України.

Документ передбачає, що сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торгові судна та інші цивільні судна і портові споруди, які беруть участь у цій ініціативі.