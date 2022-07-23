Карта боевых действий на 23.07.2022 – ситуация на фронте
В Украине продолжаются 150-е сутки противостояния российской широкомасштабной военной агрессии. Бои продолжаются в восточных и южных областях страны.
Карта боевых действий в Украине на 23.07.2022
В Харьковской области захватчики били из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Харьков, Золочев, Питомник, Борщева, Лесное, Русские и Черкасские Тишки.
На Славянском направлении российский враг обстрелял районы Грушевахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи.
На Краматорском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Северска, Белогоровки, Григорьевки, Спорного и Выемки.
Штурм в направлении Верхнекаменского и Северского украинские вооруженные силы успешно отразили.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. Вблизи Новолуганского также нанесли авиационные удары.
Российская армия снова пыталась штурмовать Покровскую и территорию Углегорской ТЭС, однако снова неудачно. Понеся потери, враг отошел.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов: Новобахмутовка, Пески, Угледар, Опытное, Водяное, Успеновка, Орехов, Павловка, Новополь, Щербаки, Новоандреевка.
Также враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Каменки.
На Южнобужском направлении противник продолжает бороться с занятыми ранее позициями.
Потери РФ в войне на 23.07.2022
- личного состава – 39 240 (+240) человек,
- танков ‒ 1 708 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 929 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 864 (+1) ед,
- РСЗО — 253 (+2) ед,
- средств ПВО — 113 ед,
- самолетов – 221 ед,
- вертолетов – 188 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 714 (+1) ед,
- крылатых ракет — 167 ед,
- кораблей/катеров — 15 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2 820 (+17) ед,
- специальной техники – 72 ед.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.
Напомним, что война в Украине идет уже 150-й день.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW