Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Карта боевых действий на 23.07.2022 – ситуация на фронте

Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 23.07.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжаются 150-е сутки противостояния российской широкомасштабной военной агрессии. Бои продолжаются в восточных и южных областях страны.

Карта боевых действий в Украине на 23.07.2022

ISW

В Харьковской области захватчики били из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Харьков, Золочев, Питомник, Борщева, Лесное, Русские и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении российский враг обстрелял районы Грушевахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи.

Сейчас смотрят

На Краматорском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Северска, Белогоровки, Григорьевки, Спорного и Выемки.

Штурм в направлении Верхнекаменского и Северского украинские вооруженные силы успешно отразили.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. Вблизи Новолуганского также нанесли авиационные удары.

Российская армия снова пыталась штурмовать Покровскую и территорию Углегорской ТЭС, однако снова неудачно. Понеся потери, враг отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов: Новобахмутовка, Пески, Угледар, Опытное, Водяное, Успеновка, Орехов, Павловка, Новополь, Щербаки, Новоандреевка.

Также враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Каменки.

На Южнобужском направлении противник продолжает бороться с занятыми ранее позициями.

Потери РФ в войне на 23.07.2022

  • личного состава – 39 240 (+240) человек,
  • танков ‒ 1 708 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 929 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 864 (+1) ед,
  • РСЗО — 253 (+2) ед,
  • средств ПВО — 113 ед,
  • самолетов – 221 ед,
  • вертолетов – 188 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 714 (+1) ед,
  • крылатых ракет — 167 ед,
  • кораблей/катеров — 15 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2 820 (+17) ед,
  • специальной техники – 72 ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.

Напомним, что война в Украине идет уже 150-й день.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка