Июль, 23 в 9:29

В Украине продолжаются 150-е сутки противостояния российской широкомасштабной военной агрессии. Бои продолжаются в восточных и южных областях страны.

Карта боевых действий в Украине на 23.07.2022

В Харьковской области захватчики били из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Харьков, Золочев, Питомник, Борщева, Лесное, Русские и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении российский враг обстрелял районы Грушевахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи.

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На Краматорском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Северска, Белогоровки, Григорьевки, Спорного и Выемки.

Штурм в направлении Верхнекаменского и Северского украинские вооруженные силы успешно отразили.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. Вблизи Новолуганского также нанесли авиационные удары.

Российская армия снова пыталась штурмовать Покровскую и территорию Углегорской ТЭС, однако снова неудачно. Понеся потери, враг отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов: Новобахмутовка, Пески, Угледар, Опытное, Водяное, Успеновка, Орехов, Павловка, Новополь, Щербаки, Новоандреевка.

Также враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Каменки.

На Южнобужском направлении противник продолжает бороться с занятыми ранее позициями.

Потери РФ в войне на 23.07.2022

личного состава – 39 240 (+240) человек,

танков ‒ 1 708 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 929 (+9) ед,

артиллерийских систем – 864 (+1) ед,

РСЗО — 253 (+2) ед,

средств ПВО — 113 ед,

самолетов – 221 ед,

вертолетов – 188 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 714 (+1) ед,

крылатых ракет — 167 ед,

кораблей/катеров — 15 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2 820 (+17) ед,

специальной техники – 72 ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.

Напомним, что война в Украине идет уже 150-й день.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW