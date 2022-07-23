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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Удары РФ по Славянску и новый пакет военной помощи от США: происходящий на 150-й день войны (онлайн)

Удары РФ по Славянску и новый пакет военной помощи от США: происходящий на 150-й день войны (онлайн)

Украина, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна.

Президент США Джо Байден подписал указ о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму до $175 миллионов.

В то же время координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби анонсировал пакеты помощи для Украины на сумму $270 миллионов.

США изучают возможность предоставления Украине истребителей.

Европол “полностью доверяет” Украине — об этом говорится в заявлении, которое организация сделала после того, как в СМИ появились сообщения о возможности контрабанды оружия из Украины.

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00:32 - 23 июля

Российские оккупационные войска вновь нанесли удары по Славянску, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на своем Telegram канале.

– Славянск снова под ударами российских оккупантов. Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. В настоящее время известно о по меньшей мере трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах, — сообщил он.

Кириленко добавил, что по предварительной информации, обстрел города оккупанты произвели кассетными боеприпасами.

— Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и поселки, убивая мирных людей. За все придется ответить, – резюмировал он.

Источник: Павел Кириленко

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