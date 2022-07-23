Удары РФ по Славянску и новый пакет военной помощи от США: происходящий на 150-й день войны (онлайн)

Украина, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна.

Президент США Джо Байден подписал указ о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму до $175 миллионов.

В то же время координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби анонсировал пакеты помощи для Украины на сумму $270 миллионов.

США изучают возможность предоставления Украине истребителей.

Европол “полностью доверяет” Украине — об этом говорится в заявлении, которое организация сделала после того, как в СМИ появились сообщения о возможности контрабанды оружия из Украины.