Удари РФ по Слов’янську та новий пакет військової допомоги від США: що відбувається на 150-й день війни (онлайн)

України, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна.

Президент США Джо Байден підписав указ про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму до $175 мільйонів.

Водночас координатор зв’язків із громадськістю Ради національної безпеки США Джон Кірбі анонсував пакети допомоги для України на суму $270 мільйонів.

США вивчають можливість надати Україні винищувачі.

Європол “цілком довіряє” Україні – про це йдеться у заяві, яку організація зробила по тому, як у ЗМІ з’явилися повідомлення про можливість контрабанди зброї з України.