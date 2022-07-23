У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області ЗСУ знищили штаб російського полку та 50 окупантів.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

– “Бавовна” в окупованому Лисичанську, масовий “інфаркт” у пів сотні орків, – написав він.

Гайдай додав, що в момент удару в будівлі суду окупанти проводили нараду. Таким чином вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу РФ.

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Раніше очільник Луганської ОВА повідомляв, що окупанти мають проблеми з підвезенням боєприпасів та з особовим складом через вдалу роботу українських артилеристів.

Щодо ситуації в області, то у Білогорівці складніша ситуація, ніж у Верхньокам’янці, тривають бої. Через занадто щільні бої немає можливості допомогти тамтешньому місцевому населенню.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай