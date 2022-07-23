Не можна заплющувати очі на злочини РФ: МЗС про заяву Орбана щодо “неефективних санкцій”

Липень, 23 в 16:59

Речник МЗС Олег Ніколенко відповів на заяви прем’єр-міністра Угорщини “про неефективність санкцій проти РФ”.

– На другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви, де він просив збільшити об’єми постачання російського газу, прем’єр-міністр Віктор Орбан поновив риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ. Санкції не похитнули Росію – класичний приклад російської пропаганди, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, він зазначив, що “санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України”.

– Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали б шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися б їх зупинити, – додав Ніколенко.

На його думку, Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну Росії.

Зараз дивляться

– РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі – захмарними цінами на газ. Це все – елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах. Заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити, – повідомив він.

Він заявив, що даремно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Росію вгамувати свої агресивні апетити. А “без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільністі ні в Угорщині, ні в Європі загалом”.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви не спрацювали.

Джерело: Олег Ніколенко

Фото: Depositphotos