Июль, 23 в 8:40

На Херсонщине в Высокополье Вооруженные силы Украины заблокировали тактическую группу оккупантов численностью около 1000 человек. Но они не окружили их физически.

Об этом в Facebook заявил эксперт Центра военно-политических исследований по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВС Украины, координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец.

Он объяснил, что, с одной стороны, ВСУ простреливают полосу территории на юг Высокополья. Со второго фланга, в районе села Потемкино, украинским подразделениям удалось продвинуться на определенное расстояние юго-восточнее Высокополья и также уплотнить огневой контроль за этой местностью.

Сейчас смотрят

— Тактическая группа российских войск в Высокополье оказалась заблокированной с трех сторон, а не со всех четырех, продолжая удерживать за собой только южнее и юго-западнее села эту самую небольшую полосу территории. Поставки и передвижение по этой полосе территории для российских войск вследствие сплошного огневого контроля со стороны ВСУ существенно усложнены (я бы даже сказал, почти прекратились). Но собственно самого окружения, как такового, там нет, — добавил Машовец.

Эксперт отметил, что сейчас там находятся менее 1000 оккупантов. По его словам, эта группа преимущественно состоит из российских военнослужащих воздушно-десантных войск, а именно 11 гвардейской десантно-штурмовой бригады (до 1 БТГр), а также определенного количества в/сл 205 отдельной мотострелковой бригады.

По всей вероятности, среди них могут быть военные из состава 10 отдельной бригады специально назначения.

Напомним, 22 июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о первом “котле” для оккупантов. По его словам, в Херсонской области российских военных ждет повторение Иловайска.