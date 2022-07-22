Здесь полный фарш: оккупант жалуется на потери и призывает родных “не верить новостям”
Российские военные жалуются родным на то, что несут большие потери в результате действий Вооруженных сил Украины.
Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта с подругой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.
По словам солдата, они уничтожили все башни мобильной связи, чтобы местные не уведомляли ВСУ о перемещении техники, но это не помогло им избежать потерь.
– Меня контузило, левое ухо отказало полностью, ну задница полная. У нас из роты десять человек осталось. Было 107, осталось десять. Нас всего ни*уя осталось, поэтому не факт, что мы вернемся. Скорее всего, я уже не приеду, – сказал оккупант.
Российский военный, который находится в городе Изюм Харьковской области, не уверен, что вернется домой живым.
– Здесь два дня назад было наступление. 25 пацанов полягло. Все двухсотые. Мы вытаскивали – полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых до*уя, танков разбитых до*уя, всего до*уя. Я тебе серьезно говорю, – рассказал солдат РФ.