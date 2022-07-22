Июль, 22 в 16:40

Российские военные жалуются родным на то, что несут большие потери в результате действий Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта с подругой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По словам солдата, они уничтожили все башни мобильной связи, чтобы местные не уведомляли ВСУ о перемещении техники, но это не помогло им избежать потерь.

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– Меня контузило, левое ухо отказало полностью, ну задница полная. У нас из роты десять человек осталось. Было 107, осталось десять. Нас всего ни*уя осталось, поэтому не факт, что мы вернемся. Скорее всего, я уже не приеду, – сказал оккупант.

Российский военный, который находится в городе Изюм Харьковской области, не уверен, что вернется домой живым.