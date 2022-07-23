Липень, 23 в 15:09

Вранці 23 липня Збройні сили України “з хірургічною точністю” влучили в Дар’ївський міст через річку Інгулець.

Про це повідомив радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він зазначив, що кожен міст – це слабке місце у логістиці російських окупантів, тому українські військові продовжують майстерно руйнувати ворожу систему.

– Це – продовження операції по відрізанню херсонського угруповання росіян від постачання. Ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку. І, як на мене, ці удари демонструють головне — ми відходимо від радянської армії, яка штурмує міста, незважаючи на руйнування та втрати, – написав він.

Хлань наголосив на тому, що ми стаємо західною армією, яка береже життя своїх воїнів та використовує стратегію непрямих дій.

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