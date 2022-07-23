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Факти / Україна

ЗСУ вдарили по Дар’ївському мосту під Херсоном та відрізали росіян від постачання зброї

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗСУ вдарили по Дар’ївському мосту під Херсоном та відрізали росіян від постачання зброї

Вранці 23 липня Збройні сили України “з хірургічною точністю” влучили в Дар’ївський міст через річку Інгулець.

Про це повідомив радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він зазначив, що кожен міст – це слабке місце у логістиці російських окупантів, тому українські військові продовжують майстерно руйнувати ворожу систему.

– Це – продовження операції по відрізанню херсонського угруповання росіян від постачання. Ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку. І, як на мене, ці удари демонструють головне — ми відходимо від радянської армії, яка штурмує міста, незважаючи на руйнування та втрати, – написав він.

Хлань наголосив на тому, що ми стаємо західною армією, яка береже життя своїх воїнів та використовує стратегію непрямих дій.

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– Тобто ми “розм’якшуємо” оборону противника через знищення оперативного тилу, без якого лінія фронту противника сиплеться навіть від незначного удару. Звісно, без західного озброєння це було б неможливо, – додав радник голови Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що 19 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту на Херсонщині.

За словами Хланя, цей міст був ключовим елементом постачання угруповання російських військ у Херсон через Лівобережжя.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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