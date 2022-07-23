ЗСУ вдарили по Дар’ївському мосту під Херсоном та відрізали росіян від постачання зброї
Вранці 23 липня Збройні сили України “з хірургічною точністю” влучили в Дар’ївський міст через річку Інгулець.
Про це повідомив радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він зазначив, що кожен міст – це слабке місце у логістиці російських окупантів, тому українські військові продовжують майстерно руйнувати ворожу систему.
– Це – продовження операції по відрізанню херсонського угруповання росіян від постачання. Ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку. І, як на мене, ці удари демонструють головне — ми відходимо від радянської армії, яка штурмує міста, незважаючи на руйнування та втрати, – написав він.
Хлань наголосив на тому, що ми стаємо західною армією, яка береже життя своїх воїнів та використовує стратегію непрямих дій.
– Тобто ми “розм’якшуємо” оборону противника через знищення оперативного тилу, без якого лінія фронту противника сиплеться навіть від незначного удару. Звісно, без західного озброєння це було б неможливо, – додав радник голови Херсонської ОВА.
Нагадаємо, що 19 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту на Херсонщині.
За словами Хланя, цей міст був ключовим елементом постачання угруповання російських військ у Херсон через Лівобережжя.