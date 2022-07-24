Июль, 24 в 20:24

Утром 24 июля российские захватчики выпустили ракеты по Хмельницкой области.

Обновлено в 20.24. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что утром противовоздушная оборона Украины сбила четыре крылатых ракет, которые россияне выпустили по Хмельнитчине.

— Сегодня наша ПВО сработала на отлично, имеем едва ли не впервые 100% результат. Утром была ракетная атака с акватории Черного моря – четыре ракеты Калибр улетели в сторону Хмельницкой области, — отметил он.

Обновлено в 10.39. Впоследствии стало известно, что Хмельницкую область россияне атаковали тремя крылатыми ракетами морского базирования типа Калибр.

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Запустили их из акватории Черного моря.

– Ракетный удар из акватории Черного моря отбит. Крылатые ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Запад, – отметили в Воздушном командовании.

Руководитель области поблагодарил силы ПВО за сбитие вражеских ракет, а также в очередной раз призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия.

Заметим, что в момент ракетных обстрелов Хмельницкой области воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины.

Сирены в самой Хмельницкой области прозвучали в 08.13.

Перед тем, как появилась информация о взрывах в Хмельницкой области, пролет вражеских ракет был зафиксирован в Одесской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сергей Гамалий, Воздушное командование Запад

Фото: Воздушное командование Запад