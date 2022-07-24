В Хмельницкой области ПВО сбила четыре вражеские ракеты Калибр
Утром 24 июля российские захватчики выпустили ракеты по Хмельницкой области.
Обновлено в 20.24. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что утром противовоздушная оборона Украины сбила четыре крылатых ракет, которые россияне выпустили по Хмельнитчине.
— Сегодня наша ПВО сработала на отлично, имеем едва ли не впервые 100% результат. Утром была ракетная атака с акватории Черного моря – четыре ракеты Калибр улетели в сторону Хмельницкой области, — отметил он.
Обновлено в 10.39. Впоследствии стало известно, что Хмельницкую область россияне атаковали тремя крылатыми ракетами морского базирования типа Калибр.
Запустили их из акватории Черного моря.
– Ракетный удар из акватории Черного моря отбит. Крылатые ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Запад, – отметили в Воздушном командовании.
Руководитель области поблагодарил силы ПВО за сбитие вражеских ракет, а также в очередной раз призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия.
Заметим, что в момент ракетных обстрелов Хмельницкой области воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины.
Сирены в самой Хмельницкой области прозвучали в 08.13.
Перед тем, как появилась информация о взрывах в Хмельницкой области, пролет вражеских ракет был зафиксирован в Одесской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 151-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Сергей Гамалий, Воздушное командование Запад