Спрацювала ППО: на Хмельниччині пролунали вибухи

Липень, 24 в 8:59

Уранці 24 липня в Хмельницькій області пролунали вибухи.

Керівник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій підтвердив, що на території області спрацювали системи протиповітряної оборони та закликав жителів і гостей регіону залишатися в укриттях.

Деталі ворожої атаки Сергій Гамалій пообіцяв повідомити згодом.

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На цю хвилину повітряна тривога оголошена в більшості областей України.

У Хмельницькій області сирени пролунали о 08.13.

Перед тим, як з’явилась інформація про вибухи в Хмельницькій області, проліт ворожих ракет зафіксували в Одеській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.