Спрацювала ППО: на Хмельниччині пролунали вибухи
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Уранці 24 липня в Хмельницькій області пролунали вибухи.
Керівник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій підтвердив, що на території області спрацювали системи протиповітряної оборони та закликав жителів і гостей регіону залишатися в укриттях.
Деталі ворожої атаки Сергій Гамалій пообіцяв повідомити згодом.
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На цю хвилину повітряна тривога оголошена в більшості областей України.
У Хмельницькій області сирени пролунали о 08.13.
Перед тим, як з’явилась інформація про вибухи в Хмельницькій області, проліт ворожих ракет зафіксували в Одеській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.