В Херсонской области оккупанты пытались продвинуться, но понесли потери — Генштаб
В Херсонской области российские захватчики пытались продвинуться, но понесли потери и хаотически отступили.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
По их данным, на Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.
Вражеские обстрелы зафиксированы у Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котлярева, Поляны, Таврического и Николаева.
— Вне пунктов базирования враг удерживает три носителя высокоточного оружия. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги, – отметили в Генштабе.
Кроме того, оккупанты нанесли авиаудару возле Андреевки. После этого пытались продвинуться в направлениях Сухой Пруд – Андреевка и Брускинское – Белогорка. Но украинские защитники не дали врагу никаких шансов на успех, поэтому он понес потери и хаотично отступил.
Также ВСУ отбили несколько штурмов россиян. Они не дали оккупантам захватить Богородичное в Донецкой области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.
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