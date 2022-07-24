Июль, 24 в 19:44

В Херсонской области российские захватчики пытались продвинуться, но понесли потери и хаотически отступили.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

По их данным, на Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.

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Вражеские обстрелы зафиксированы у Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котлярева, Поляны, Таврического и Николаева.

— Вне пунктов базирования враг удерживает три носителя высокоточного оружия. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги, – отметили в Генштабе.

Кроме того, оккупанты нанесли авиаудару возле Андреевки. После этого пытались продвинуться в направлениях Сухой Пруд – Андреевка и Брускинское – Белогорка. Но украинские защитники не дали врагу никаких шансов на успех, поэтому он понес потери и хаотично отступил.

Также ВСУ отбили несколько штурмов россиян. Они не дали оккупантам захватить Богородичное в Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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