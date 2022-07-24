Июль, 24 в 19:02

Российские захватчики пытались установить контроль над населенным пунктом Богородичное в Донецкой области. Однако ВСУ удалось отбить их наступление.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное.

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Украинские защитники в очередной раз отбили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское. Оккупанты, с потерями, отошли.

— Значительными потерями и отступлением завершились для врага бестолковые попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское. Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются, — отметили в Генштабе.

Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты – Семигорья.

Кроме того, на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка и Степногорск.

На отдельных участках российские оккупанты еще и ведут воздушную разведку БПЛА.

Напомним, что по состоянию на 24 июля Россия в войне против Украины потеряла ориентировочно 39 520 оккупантов.