Липень, 24 в 19:44

У Херсонській області російські загарбники намагалися просунутися, але зазнали втрат і хаотично відступили.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За їхніми даними, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

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Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва.

– Поза пунктами базування ворог утримує три носії високоточної зброї. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, – зазначили у Генштабі.

Крім того, окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Але українські захисники не дали ворогу жодних шансів на успіх, тому він зазнав втрат та хаотично відступив.

Також ЗСУ відбили кілька штурмів росіян. Вони не дали окупантам захопити Богородичне на Донеччині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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