Ночные взрывы в Мелитополе: есть разрушения на железной дороге
Требует проверки
Ориентировочно в час ночи 24 июля в Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.
Громкие звуки были слышны почти в каждом районе города и соседних селах.
После взрывов со стороны аэродрома в небо начал поднимался дым.
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Утром стало известно о разрушениях на железнодорожной станции в районе Новобогдановки Мелитопольского района.
Официальные комментарии пока не поступали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.
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Источник: РИА-Мелитополь
Фото: РИА-Мелитополь