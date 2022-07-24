Июль, 24 в 7:56

Ориентировочно в час ночи 24 июля в Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

Громкие звуки были слышны почти в каждом районе города и соседних селах.

После взрывов со стороны аэродрома в небо начал поднимался дым.

Сейчас смотрят

Утром стало известно о разрушениях на железнодорожной станции в районе Новобогдановки Мелитопольского района.

Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: РИА-Мелитополь

Фото: РИА-Мелитополь