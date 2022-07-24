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Факты / Украина

Ночные взрывы в Мелитополе: есть разрушения на железной дороге

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Ночные взрывы в Мелитополе: есть разрушения на железной дороге

Ориентировочно в час ночи 24 июля в Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

Громкие звуки были слышны почти в каждом районе города и соседних селах.

После взрывов со стороны аэродрома в небо начал поднимался дым.

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Утром стало известно о разрушениях на железнодорожной станции в районе Новобогдановки Мелитопольского района.

Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: РИА-Мелитополь

Фото: РИА-Мелитополь

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