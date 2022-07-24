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Факти / Україна

Нічні вибухи в Мелітополі: є руйнування на залізниці

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Нічні вибухи в Мелітополі: є руйнування на залізниці

Орієнтовно о першій годині ночі 24 липня в Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Гучні звуки було чутно майже в кожному районі міста та сусідніх селах.

Після вибухів із боку аеродрому в небо почав здійматися дим.

Зараз дивляться

Уранці стало відомо про руйнування на залізничній станції в районі Новобогданівки Мелітопольського району.

Офіційних коментарів поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: РІА-Мелітополь

Фото: РІА-Мелітополь

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