Нічні вибухи в Мелітополі: є руйнування на залізниці
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Орієнтовно о першій годині ночі 24 липня в Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.
Гучні звуки було чутно майже в кожному районі міста та сусідніх селах.
Після вибухів із боку аеродрому в небо почав здійматися дим.
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Уранці стало відомо про руйнування на залізничній станції в районі Новобогданівки Мелітопольського району.
Офіційних коментарів поки не надходило.
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Джерело: РІА-Мелітополь
Фото: РІА-Мелітополь