Липень, 24 в 7:56

Орієнтовно о першій годині ночі 24 липня в Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Гучні звуки було чутно майже в кожному районі міста та сусідніх селах.

Після вибухів із боку аеродрому в небо почав здійматися дим.

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Уранці стало відомо про руйнування на залізничній станції в районі Новобогданівки Мелітопольського району.

Офіційних коментарів поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: РІА-Мелітополь

Фото: РІА-Мелітополь