Июль, 24 в 12:08

Константиновка и Бахмут на Донетчине снова оказались под вражескими обстрелами. Утром 24 июля российские оккупанты разрушили в городах еще две школы.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, кроме утренних обстрелов Константиновки и Бахмута, в Нововодмитровке от вражеского огня пострадал детский сад.

Около 5 утра российская ракета ударила по окрестностям Кураховской общины, в результате чего разрушен частный дом.

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Павел Кириленко добавил, что не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки. В этих городах повреждены частные дома и хозяйственные объекты.

О пострадавших в результате утренних обстрелов в Донецкой области пока информация не поступала.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Фото: Павел Кириленко