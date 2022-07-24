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Факты / Украина

Оккупанты обстреляли Донетчину: разрушены школы, повреждены дома

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Оккупанты обстреляли Донетчину: разрушены школы, повреждены дома

Константиновка и Бахмут на Донетчине снова оказались под вражескими обстрелами. Утром 24 июля российские оккупанты разрушили в городах еще две школы.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, кроме утренних обстрелов Константиновки и Бахмута, в Нововодмитровке от вражеского огня пострадал детский сад.

Около 5 утра российская ракета ударила по окрестностям Кураховской общины, в результате чего разрушен частный дом.

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Павел Кириленко добавил, что не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки. В этих городах повреждены частные дома и хозяйственные объекты.

О пострадавших в результате утренних обстрелов в Донецкой области пока информация не поступала.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Фото: Павел Кириленко

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