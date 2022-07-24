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Факти / Україна

Окупанти обстріляли Донеччину: зруйновано школи, пошкоджено будинки

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти обстріляли Донеччину: зруйновано школи, пошкоджено будинки

Костянтинівка і Бахмут на Донеччині знову опинилися під ворожими обстрілами. Вранці 24 липня російські окупанти зруйнували у містах ще дві школи.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, крім ранкових обстрілів Костянтинівки і Бахмута, у Новодмитрівці від ворожого вогню постраждав дитячий садок.

Близько 5.00 російська ракета ударила по околицях Курахівської громади, внаслідок чого зруйновано приватний будинок.

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Окупанти обстріляли Донеччину: зруйновано школи, пошкоджено будинки / 6 фотографий

Павло Кириленко додав, що не припиняються обстріли Сіверська, Мар’їнки та Красногорівки. У цих містах пошкоджені приватні будинки та господарські об’єкти.

Про постраждалих внаслідок ранкових обстрілів на Донеччині поки що інформація не надходила.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Павло Кириленко

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