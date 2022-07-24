Окупанти обстріляли Донеччину: зруйновано школи, пошкоджено будинки
Костянтинівка і Бахмут на Донеччині знову опинилися під ворожими обстрілами. Вранці 24 липня російські окупанти зруйнували у містах ще дві школи.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, крім ранкових обстрілів Костянтинівки і Бахмута, у Новодмитрівці від ворожого вогню постраждав дитячий садок.
Близько 5.00 російська ракета ударила по околицях Курахівської громади, внаслідок чого зруйновано приватний будинок.
Павло Кириленко додав, що не припиняються обстріли Сіверська, Мар’їнки та Красногорівки. У цих містах пошкоджені приватні будинки та господарські об’єкти.
Про постраждалих внаслідок ранкових обстрілів на Донеччині поки що інформація не надходила.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.
Фото: Павло Кириленко