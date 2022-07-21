Июль, 20 в 21:36

Российская Федерация ежедневно тратит на войну против Украины около $400 млн.

Соответствующие подсчеты сделало украинское издание Forbes.

По данным журналистов, дороже всего РФ обходятся снаряды и ракеты, из-за которых атакам подвергаются украинские города и села, при этом зарплаты российских солдат являются одной из самых маленьких статей расходов.

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Согласно подсчетам, расходы России на войну можно разделить на три составляющие:

средства на армию;

затраты на технику;

содержание оккупационного режима.

Расходы на армию

Открытые данные указывают, что российские военнослужащие, воюющие по контракту, имеют зарплату от 200 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц за войну в Украине и дополнительные выплаты ($53 суточных и выплата боевых).

— В среднем на одного солдата, участвующего в войне, тратится около $200 в день. Примерное количество российских военных – 100 тыс. человек. То есть суточные расходы на оплату войска составляют около $20 млн. в день. Это значительно меньше суммы компенсаций, которая должна выплачиваться погибшим и раненым, — пояснили журналисты.

По данным Генштаба ВСУ, в среднем ежедневно в Украине погибают 270 российских военных. За каждого из них семья военного должна получить 7,4 млн. рублей, или около $110 тыс.

При этом количество раненых ориентировочно вдвое больше – около 500 солдат в день, за что сумма компенсаций составляет 3 млн рублей.

– Таким образом, на компенсации за раненых и убитых военных бюджет РФ должен тратить около $50 млн в день, – пишет издание.

Другая составляющая расхода, на которую Россия тратит гораздо больше, это снаряды и ракеты. В сутки российские войска используют до 50 тыс. снарядов стоимостью около $1000 (средняя цена советского калибра).

В то же время российские войска выпускают по Украине около 20 ракет в день. Стоимость ракет колеблется от нескольких сотен тысяч долларов (такие ракеты, как Точка-У или Х-59) до $10 млн и более (Х-101 и Х-47 Кинжал).

— Но чаще всего враг использует ракеты комплексов Искандер по $3 млн каждая, Калибр по $6,5 млн и более дешевые советские ракеты Х-22 и Х-55 стоимостью $1-2 млн, — пишет издание.

Таким образом, средняя цена одной ракеты – около $3 млн.

Журналисты также учли поддержку для российской армии необходимых регулярных поставок амуниции (патроны, гранаты, бронежилеты, одежду и т.п.) и материалов обеспечения войска (топливо, продукты, запчасти).

– Определить точные расходы России сложно, но ранее сообщалось, что во время военных учений РФ тратила около $10 млн в день на их проведение. В условиях реальной войны и растянутых цепей поставок эти средства, по крайней мере, в два раза больше, — пишут журналисты.

Потери техники

Одной из самых больших статей ущерба для РФ является потерянная техника, особенно российские танки и авиация. В среднем за день войны Россия теряет авиации на сумму $60 млн, а танков и бронированных машин на $40 млн.

Опираясь на данные Генштаба ВСУ, Россия потеряла в Украине более 1650 танков. Цена одного колеблется от $0,5 млн в случае старой немодернизированной советской единицы до $3-5 млн за более современные Т-80 и Т-90. Подавляющее большинство уничтоженных российских танков – модернизированные Т-72Б, являвшиеся основной боевой единицей на момент вторжения. Их цена – около $2 млн.

Издание отмечает, что стоимость бронетехники колеблется от $150 до 200 тыс. в случае старых МТ-ЛБ и БМП-1, а в случае модернизированных БМП-2 и БМП-3 — до $2 млн за единицу.

Существеннейшей графой расхода является авиация и флот. Так, за старый штурмовой самолет Су-25 нужно отдать около $11 млн, когда цена нового Су-35 стоит около $100 млн. По подсчетам журналистов, средняя стоимость одной единицы уничтоженной авиации составляет около $25 млн.

До сих пор самым ценным уроном врага является российский ракетный крейсер Москва, который стоил около $750 млн. По подсчетам журналистов, украинские военные смогли уничтожить российский флот на сумму свыше $1 млрд за время после 24 февраля.

Сопутствующие потери

По данным издания, помимо прямых расходов на армию, Россия имеет существенные опосредованные расходы: это и финансирование оккупационных администраций, и дополнительные выплаты Росгвардии за работу на оккупированных территориях, и финансирование наемников, среди которых так называемая группа Вагнера.

— В поддержку затрат для войны должен работать и тыл, обеспечивающий логистику и доставку техники на фронт, ее восстановление и снятие с хранения, подготовку и отдых резервных сил, лечение раненых, — объяснили журналисты.

Поэтому ориентировочные расходы на поддержку тыла составляют около $50–100 млн в день.

При этом Россия ежедневно теряет на войне сумму, эквивалентную стоимости экспорта природного газа в Евросоюз. Часть этих средств Россия может переводить в будущие периоды, пояснили журналисты.

– Российское правительство занижает свои реальные потери и считает большое количество солдат пропавшими без вести, что позволяет не выплачивать компенсацию семьям погибших. Также потери техники будут переведены в тот период, когда Россия будет выпускать новые единицы. То есть они не являются обременением федерального бюджета прямо сейчас, – говорится в материале.

Таким образом, общими расходами Российской Федерации на войну против Украины около $55 млрд с начала широкомасштабного вторжения.

Издание резюмирует, что в долгосрочной перспективе Кремль может заплатить одну из самых высоких цен за войну после Второй мировой. При этом бюджет России достаточно, чтобы покрывать прямые военные расходы, а российское политическое руководство вряд ли остановят стоимость войны и ее экономические последствия.

Фото: ГУР