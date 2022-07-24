Июль, 24 в 11:27

Военные контрразведчики СБУ ударным дроном уничтожили российский танк Т-72 и 15 находившихся в нем захватчиков.

Об этом сообщает СБУ со ссылкой на перехват разговора оккупанта.

Так, российский солдат позвонил матери и рассказал, что ночью украинские силы обороны с ударного дрона сбросили снаряд на российский танк, в котором в это время сидело 15 военных – они смотрели кино.

Сейчас смотрят

— Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 “двухсотых”. Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало, — рассказал оккупант.

Оккупант говорит, что сегодня пришлось собирать останки своих солдат.

Накануне сообщалось, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области загорелся машиностроительный завод. По предварительным данным, ВСУ уничтожили еще один склад российских боеприпасов.