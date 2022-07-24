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Факти / Україна

СБУ ударним дроном знищила 15 окупантів, які на танку дивилися кіно

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Танк РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Військові контррозвідники СБУ ударним дроном знищили російський танк Т-72 і 15 загарбників, які в ньому перебували.

Про це повідомляє СБУ із посиланням на перехоплення розмови окупанта.

Так, російський вояка зателефонував матері та розповів, що вночі українські сили оборони з ударного дрона скинули снаряд на російський танк, в якому в цей час сиділо 15 військових – вони дивилися кіно.

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– Мамо, сьогодні у нас таке шапіто було! О другій годині ночі 15 “двохсотих”. Бо вони на танку дивились усі кіно. Коротше, у вежу скинули, бл*, дроном! Дроном, мамо, дроном, це п*здец! Просто підлетіли, скинули боєприпас та його розірвало, – розповів окупант.

Окупант говорить, що сьогодні довелося збирати рештки своїх солдатів.

Напередодні повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області горить машинобудівний завод. За попередніми даними, українські захисники знищили ще один склад російських боєприпасів.

Джерело: СБУ
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