Липень, 24 в 11:27

Військові контррозвідники СБУ ударним дроном знищили російський танк Т-72 і 15 загарбників, які в ньому перебували.

Про це повідомляє СБУ із посиланням на перехоплення розмови окупанта.

Так, російський вояка зателефонував матері та розповів, що вночі українські сили оборони з ударного дрона скинули снаряд на російський танк, в якому в цей час сиділо 15 військових – вони дивилися кіно.

Зараз дивляться

– Мамо, сьогодні у нас таке шапіто було! О другій годині ночі 15 “двохсотих”. Бо вони на танку дивились усі кіно. Коротше, у вежу скинули, бл*, дроном! Дроном, мамо, дроном, це п*здец! Просто підлетіли, скинули боєприпас та його розірвало, – розповів окупант.

Окупант говорить, що сьогодні довелося збирати рештки своїх солдатів.

Напередодні повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області горить машинобудівний завод. За попередніми даними, українські захисники знищили ще один склад російських боєприпасів.