СБУ ударним дроном знищила 15 окупантів, які на танку дивилися кіно
Військові контррозвідники СБУ ударним дроном знищили російський танк Т-72 і 15 загарбників, які в ньому перебували.
Про це повідомляє СБУ із посиланням на перехоплення розмови окупанта.
Так, російський вояка зателефонував матері та розповів, що вночі українські сили оборони з ударного дрона скинули снаряд на російський танк, в якому в цей час сиділо 15 військових – вони дивилися кіно.
– Мамо, сьогодні у нас таке шапіто було! О другій годині ночі 15 “двохсотих”. Бо вони на танку дивились усі кіно. Коротше, у вежу скинули, бл*, дроном! Дроном, мамо, дроном, це п*здец! Просто підлетіли, скинули боєприпас та його розірвало, – розповів окупант.
Окупант говорить, що сьогодні довелося збирати рештки своїх солдатів.
Напередодні повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області горить машинобудівний завод. За попередніми даними, українські захисники знищили ще один склад російських боєприпасів.