Горловка в дыму: вероятно горит склад боеприпасов РФ
Требует проверки
Во временно оккупированной Горловке Донецкой области горит машиностроительный завод.
Согласно предварительным данным, украинские защитники уничтожили еще один склад российских боеприпасов.
В сети местные жители публикуют видео, на которых виден черный дым. Кроме этого, слышны звуки взрывов, вероятно – детонируют вражеские боеприпасы.
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Напомним, что за минувшие сутки украинские военные уничтожили пять российских опорных пунктов и два состава боеприпасов в Херсонской области.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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