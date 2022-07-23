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Факты / Украина

Горловка в дыму: вероятно горит склад боеприпасов РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Горлівка

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области горит машиностроительный завод.

Согласно предварительным данным, украинские защитники уничтожили еще один склад российских боеприпасов.

В сети местные жители публикуют видео, на которых виден черный дым. Кроме этого, слышны звуки взрывов, вероятно – детонируют вражеские боеприпасы.

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Напомним, что за минувшие сутки украинские военные уничтожили пять российских опорных пунктов и два состава боеприпасов в Херсонской области.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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