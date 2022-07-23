Июль, 23 в 19:17

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области горит машиностроительный завод.

Согласно предварительным данным, украинские защитники уничтожили еще один склад российских боеприпасов.

В сети местные жители публикуют видео, на которых виден черный дым. Кроме этого, слышны звуки взрывов, вероятно – детонируют вражеские боеприпасы.

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Напомним, что за минувшие сутки украинские военные уничтожили пять российских опорных пунктов и два состава боеприпасов в Херсонской области.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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