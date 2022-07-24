Липень, 24 в 19:02

Російські загарбники намагалися встановити контроль над населеним пунктом Богородичне у Донецькій області. Однак ЗСУ вдалося відбити їх наступ.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне.

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Українські захисники вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли.

– Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають, – зазначили у Генштабі.

Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я.

Крім того, на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ.

На окремих ділянках російські окупанти ще й ведуть повітряну розвідку БПЛА.

Нагадаємо, що станом на 24 липня Росія у війні проти України втратила орієнтовно 39 520 окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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