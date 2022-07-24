ЗСУ відбили кілька штурмів росіян та не дали захопити Богородичне – Генштаб
Російські загарбники намагалися встановити контроль над населеним пунктом Богородичне у Донецькій області. Однак ЗСУ вдалося відбити їх наступ.
Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.
На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне.
Українські захисники вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли.
– Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають, – зазначили у Генштабі.
Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я.
Крім того, на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ.
На окремих ділянках російські окупанти ще й ведуть повітряну розвідку БПЛА.
Нагадаємо, що станом на 24 липня Росія у війні проти України втратила орієнтовно 39 520 окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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