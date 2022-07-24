Июль, 24 в 9:59

Спустя пять месяцев с начала полномасштабного вторжения РФ Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 39 520 российских захватчиков.

Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 280 оккупантов.

Наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении.

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Накануне РФ недосчиталась 14 танков, 13 боевых бронированных машин, пяти единиц артиллерийских систем, двух единиц реактивных систем залпового огня, трех единиц автомобильной техники и автоцистерн и одной единицы специальной техники.

В небе над Украиной 23 июля ВСУ сбили три крылатых ракеты.

Потери РФ на 24 июля 2022

личного состава – около 39 520 (+280),

танков ‒ 1 722 (+14),

боевых бронированных машин ‒ 3 942 (+13),

артиллерийских систем – 869 (+5),

реактивных систем залпового огня – 255 (+2),

средств противовоздушной обороны – 113,

самолетов – 221,

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 714,

крылатых ракет – 170 (+3),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 823 (+3),

специальной техники – 73 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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