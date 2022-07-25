300 км дальності: експерт оцінив можливість отримання Україною ОТРК ATACMS від США

Липень, 25 в 16:13

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, військовий експерт Микола Бєлєсков оцінив можливість отримання Україною ОТРК ATACMS від США з ракетами з 300 км дальності.

Так, на його думку, для того, щоб домогтися від американських партнерів постачання такого озброєння, необхідно попрацювати над аргументами.

Він зазначив, що боєприпасів із дальністю 80-85 км об’єктивно не вистачає, щоб накривати всі цілі противника на тимчасово окупованих територіях материкової України.

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– Якщо ви, американці, побоюєтеся, що відповіддю на можливий удар України по військовому об’єкту Московії у тимчасово окупованому Криму буде ядерна ескалація, як натякає Московія, то чи не визнаєте ви цим, що Крим – це Московія, хоча ваші публічні заяви та документи говорять про протилежне? – поцікавився експерт на своєму каналі у Telegram Armchair General UA.

Аналітик наголошує, що раніше Україна показала, що чітко використовує боєприпаси М31 в РСЗВ HIMARS по військовим цілям – терором цивільного населення ми не займаємося.

– Ракета з дальністю 300 км не становить жодної загрози для стратегічних ядерних сил Московії та основних політичних/економічних центрів. Майбутній розгром сил Московії в Україні, у тому числі за допомогою ОТРК ATACMS, не є екзистенційною конвенційною загрозою для Московії, що виправдовувало б загрозу/застосування ядерної зброї, – пише Бєлєсков.

За його словами, те, що США поки що не дають Україні ATACMS, не означає, що треба опускати руки – необхідно продовжувати роботу над цим.

Джерело: Armchair General UA