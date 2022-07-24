Штурмовать “в лоб” не будут: Жданов предположил, каким может быть освобождение Херсона

Июль, 24 в 20:00

Украинская армия всегда пытается при малых потерях придавить группировку российских войск на Херсонском направлении в Днепр и заставить его сдаться.

Такое предположение выдвинул военный эксперт Олег Жданов. При этом он говорит, что ВСУ не будут штурмовать город в лоб.

— Мы на Херсон поджимаем с нескольких сторон. Главная задача не в том, что мы штурмуем укрепленные районы, мы их стараемся, во-первых, обходить там, где они строят оборонительные границы. Во-вторых, мы обескровливаем эту группировку за счет уничтожения складов, техники, вооружения, личного состава, пунктов управления, пунктов связи и т.д., – отметил эксперт.

Он добавил, что на Херсонском направлении украинская армия уже работает по опорным пунктам, нанося удары как штурмовой авиацией, так и артиллерией.

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— Идет отсечение группировки войск в районе Херсона от логистических путей снабжения. То есть пополнение топливом, боеприпасами, продовольствием, личным складом, техникой, вооружением.

Что касается освобождения Энергодара, то по словам эксперта, этот город нет смысла брать штурмом, ведь он имеет объект повышенной опасности – атомную станцию. Лучше всего, по мнению Жданова, продвинувшись в сторону Мелитополя, просто отрезать Энергодар, чтобы он остался в глухом окружении подальше от линии фронта.

Источник: Олег Жданов