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Факти / Україна

Погодилась добровільно: на Донеччині жінка передавала окупантам місця дислокації ЗСУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Погодилась добровільно: на Донеччині жінка передавала окупантам місця дислокації ЗСУ

У Донецькій області судитимуть жінку, яка передавала окупантам місця дислокації ЗСУ в районі смт. Очеретине Покровського району.

За даними Офісу генерального прокурора, 31 березня 2022 року підозрювана через месенджер Telegram надіслала представнику окупанційної влади повідомлення з інформацією, яку в подальшому використала російська армія.

– За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Покровського району за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України або іншими уповноваженими державними органами, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України), – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Раніше у Києві затримали чоловіка, який передавав ворогу дані про ЗСУ та тероборону.

За даними слідства, підозрюваний з квітня 2022 року збирав дані та фотографував місця дислокації українських військовослужбовців. Через один з месенджерів він передавав інформацію громадянці РФ.

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Фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Офіс генпрокурора
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